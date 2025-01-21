Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2024-2025 eğitim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için dolu dolu bir etkinlik programı düzenleyen Gemlik Belediyesi, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, tiyatro, sinema, illüzyon ve sirk gösterileri gibi birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde tatil boyunca devam edecek etkinliklerin ilk günü, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in de katıldığı etkinlikte, çocuklar sihirbaz gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Başkan Deviren, çocuklara sevgi dolu mesajlar vererek, “Sizleri çok seviyorum” dedi. Çocuklara derslerine çalışmaları, bol bol kitap okumaları ve ileride sevdikleri mesleklerde başarılı olabilmek için çaba göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Deviren, “Sevmediğiniz mesleği yapmayın. Sevdiğiniz mesleği yaparsanız çok daha başarılı olursunuz” tavsiyesinde bulundu.