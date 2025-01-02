Bursa Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi ve ertesi gününde yaptığı trafik denetimlerine ilişkin verileri özetledi.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihleri arasında vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılaması için yapılan trafik denetimlerini paylaştı.

Denetimlerde çok sayıda araç ve araç sürücüsüne yeni yılın ilk gün ve saatlerinde trafik ihlalleri dolayısıyla toplamda 2 bin 380 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İşte Bursa trafiğindeki iki günlük bilançonun özeti: