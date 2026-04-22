Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle LÖSEV'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocukların kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla 100 adet kitap bağışı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinlik gerçekleştirdi. Özel gün vesilesiyle ziyaret edilen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa İl Koordinatörlüğü bünyesinde hem bayram sevinci paylaşıldı, hem de çocuklara destek olundu.

100 KİTAP BAĞIŞI YAPILDI

TÜED Uludağ Şubesinin özel etkinliğinde Mutlular Mahallesindeki Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsünde bulunan çocukların kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla 100 adet kitap bağışı yapıldı.

Bunun yanı sıra, 23 Nisan kutlamalarında kullanılmak üzere Türk Bayrağı, çeşitli etkinlik malzemeleri ve hediyeler de LÖSEV'e teslim edildi.

TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, 'Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan; sadece çocuklarımızın bayramı değil, aynı zamanda geleceğimize olan inancımızın da en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi olarak bu anlamlı günde, lösemiyle mücadele eden evlatlarımızın yanında olmak istedik. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek, bizler için en büyük mutluluktur. Kitap bağışlarımızla onların eğitimine katkı sunmayı, bayramlık malzeme desteklerimizle de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamalarını amaçladık' diye konuştu.

Dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin önemine dikkati çeken Kenan Pars, 'Toplum olarak en büyük gücümüz, birlik ve beraberlik içinde hareket edebilme kabiliyetimizdir. Özellikle çocuklarımız söz konusu olduğunda, her birimizin sorumluluğu daha da artmaktadır. Bu vesileyle devletimizin ilgili tüm birimlerini, tüm vatandaşlarımızı LÖSEV'e sahip çıkmaya, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi olarak bu anlamlı organizasyonla hem 23 Nisan'ın ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergiledik, hem de toplumda farkındalık yolunda katkı sağladık. Bu tür anlamlı etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz' dedi.

LÖSEV Bursa İl Koordinatörlüğü Halkla İlişkiler Yöneticisi Onur Dönmez ise,TÜED Uludağ Şubesi'ne örnek duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.