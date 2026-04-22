23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm makamlar sembolik olarak çocuklara devredilirken, Bursa'da özel gereksinimli 7 yaşındaki Ali Asaf İzci, en büyük hayalini gerçekleştirerek vatman koltuğuna oturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da ailesi ve arkadaşları tarafından 'BURULAŞ Ali' olarak adlandırılan 7 yaşındaki Ali Asaf İzci'nin en büyük hayali, bir gün vatman koltuğuna oturup tren sürmekti.

Özel gereksinimli çocuğun hayalini gerçekleştirmek için ailesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe ile başvurdu. Annesiyle birlikte davet edilen Ali Asaf İzci için BURULAŞ test pistinde bir vagon hazırlatıldı.

Büyük bir heyecanla vatman koltuğuna oturan Ali Asaf, 'Trenimiz hazır' anonsunu yaptı. Hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Asaf, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BURULAŞ'a çok teşekkür ediyorum' dedi.



Ali Asaf İzci'nin annesi Seniha İzci de oğlunun en büyük isteğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Oğlumla birlikte sık sık metroyu kullanıyoruz. Ali Asaf her zaman vatmanlara el sallıyor ve kabinleri izliyor. Ali'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu.