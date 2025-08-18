Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda ekipler, Çilem Köprüsü ile Atatürk Caddesi arasında yer alan, 2 bin 550 metre uzunluğunda ve ortalama 15 metre genişliğindeki Basın Şehitleri Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Basın Şehitleri Caddesi'nde (Vali Ali Fuat Güven Caddesi ile Atatürk Caddesi arası) BSK asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında ilgili cadde, 22 Ağustos Cuma günü saat 07.00’ye kadar her gece araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica etti.

Çalışmaların, Ali Fuat Güven Caddesi’ne kadar olan dört etaplık 1600 metrelik bölümü tamamlandı. Kalan Atatürk Caddesi’ne kadar olan 950 metrelik kısmın da tamamlanmasıyla birlikte, toplamda 2 bin 550 metre uzunluğunda ve ortalama 15 metre genişliğindeki Basın Şehitleri Caddesi yenilenmiş ve modern ulaşım standartlarına uygun hale getirilmiş olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çalışmalar süresince göstereceği anlayış ve sabır için teşekkür ederken, tamamlanan yolların şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirtti.