Bursa'da satılık konut ilanları Aralık ayında yaklaşık yüzde 15 düşerken, kiralık konut ilanlarında artış yaşandı. Uzmanlar piyasadaki hareketliliği 'fiyat değil, zamanlama stratejisi' olarak yorumluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa gayrimenkul piyasasında yılın son iki ayında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Kasım ayında yaklaşık 52 bin seviyesinde olan satılık konut ilan sayısı, Aralık ayında 44 bin bandına gerileyerek yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş gösterdi. Aynı dönemde kiralık konut ilanları ise 22 bin seviyesinden 24 binin üzerine çıkarak artış kaydetti.

Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Başkanı Sevcan İlici, yaşanan süreci 'fiyat artışından çok zamanlama stratejisi' olarak değerlendirdi. İlici, 'Kasım ayında satışta olan her 100 konuttan yaklaşık 15'i Aralık ayında ilandan çekildi. Ev sahipleri, yeni yılda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fiyatlara yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle satış yerine beklemeyi tercih ediyorlar' dedi.

Satılık konut piyasasında pazarlık payının hızla daraldığını vurgulayan İlici, ev sahiplerinin fiyat düşürmek yerine ilanlarını geri çekmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Kiralık konut tarafında ise iki ayda yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandığını belirten İlici, 'Aralık ayında boşalan konutların yeniden piyasaya girmesiyle kiralık ilan sayısı 24 binin üzerine çıktı. Ancak bu artış kalıcı değil. Talep yeniden arttığında fiyatlar üzerindeki baskı devam edecektir' diye konuştu. Kiracılı konutların satış sürecinde dezavantajlı olduğuna da dikkat çeken İlici, 'Kasım ayında satılık ilanların yaklaşık yüzde 32'si kiracılı konutlardan oluşurken, Aralık ayında bu oran yüzde 27'ye geriledi. Kiracılı konutlar daha uzun sürede satılıyor ve yatırımcıların ilgisini daha az çekiyor' değerlendirmesinde bulundu.