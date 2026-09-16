Bursa'da TÜBİTAK 4004 destekli 'Doğanın Dilini Öğreniyorum-3' projesi kapsamında 36 lise öğrencisi, Uludağ'dan Uluabat'a uzanan eğitimlerle çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da, Bursa Kız Lisesi Biyoloji Öğretmeni ve Uzman Biyolog Emine Poyraz yürütücülüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhayat Dalkıran proje uzmanlığında hayata geçirilen 'Doğanın Dilini Öğreniyorum-3' programı 31 Ağustos-5 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 kapsamında desteklenen projenin amacı; öğrencilerin doğayı tanıma ve koruma bilincini geliştirmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla kullanılmasının önemini kavratmak oldu. Programa, Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde yaşayan ve farklı devlet liselerinde öğrenim gören, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen 36 öğrenci katıldı.

DOĞA, AÇIK HAVA LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜ

Proje kapsamında öğrenciler doğayı yalnızca teorik bilgilerle değil, gözlem ve uygulamaya dayalı deneyimlerle tanıma fırsatı buldu. Ekosistemler, canlı-cansız etmenler, doğal denge, biyolojik çeşitlilik, atık yönetimi, yaban hayatı, çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği gibi başlıklarda uzman isimlerle buluşan öğrenciler, doğayı yerinde inceleme imkânı elde etti. Eğitimlerin bir bölümü Uludağ Milli Parkı, Uluabat Gölü, Karacabey Longoz Ormanları, Nilüfer Çayı ve Aktopraklık Höyük Arkeoparkı gibi alanlarda yapıldı. Böylece öğrencilerin çevre okuryazarlığını artırmaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık kazanmaları ve bilimsel bakış açılarının güçlenmesi hedeflendi.

HARMANLIK RES'TE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ

Projenin beşinci gününde öğrenciler, Borusan EnBW Enerji ev sahipliğinde Harmanlık Rüzgâr Enerji Santralini ziyaret etti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan, 55,2 MW kurulu güce ve 16 rüzgâr türbinine sahip santralde öğrenciler, rüzgâr enerjisinin çalışma prensipleri ve çevresel etkileri hakkında saha eğitimi aldı. 'Sürdürülebilir Enerji Yolculuğu: Harmanlık Rüzgâr Enerji Santrali' başlıklı uygulamalı programın ardından düzenlenen oturumda ise yenilenebilir enerji yatırımlarının çevreyle uyumlu planlanmasının önemi ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

6 gün süren proje sonunda öğrencilerin bilimsel gözlem becerilerinin geliştirilmesi, çevresel farkındalıklarının artırılması ve doğayla bağlarının güçlendirilmesi amaçlanırken program, proje çıktılarının değerlendirilmesi ve sertifika töreniyle noktalandı.