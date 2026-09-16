Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde 4-5 Yaş Çocuk Atölyelerini hayata geçiriyor. Sanattan müziğe, oyundan erken okuryazarlığa kadar farklı alanlarda gerçekleştirilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Akyazı SGM Erken Çocukluk Eğitim Birimi bünyesinde 48-60 aylık çocuklara yönelik düzenlenecek atölyeler, hafta içi 5 gün iki farklı grup halinde gerçekleştirilecek.

Çocukların öğrenme süreçlerini eğlenceli etkinliklerle destekleyecek programda sanat, müzik, oyun, Türkçe dil ve erken okuryazarlık eğitimleri yer alacak. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek çalışmalarla miniklerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlanırken, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor.

Atölyeler hafta içi her gün sabah 09.30-12.00 ve öğleden sonra 14.00-16.30 saatleri arasında iki ayrı grupla gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen aileler ilk aşamada Akyazı SGM'ye yüz yüze başvurarak kayıt şartları hakkında bilgi alacak. Şartları karşılayan 48-60 aylık çocukların kesin kayıtları daha sonra gerçekleştirilecek.

Kayıt başvuruları 16 Eylül Çarşamba itibari ile başladı.