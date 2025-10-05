Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için kutlama etkinliği düzenledi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde kurulan etkinlik alanında can dostların ve minik misafirleri ile bir araya geldiği etkinlik, adeta bayram havasında geçti.

BURSA (İGFA) - Doğaya, çevreye ve hayvanlara büyük değer veren Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler ile kutladı. Barınakta yer alan kedi, köpek ve diğer hayvanlar Başkan Erkan Aydın, protokol üyeleri, ALBAM ile OBAM üyeleri çocuklar ve hayvan severler tarafından ziyaret edilerek sevildi.

Can dostlara özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gösterildi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde çocuklar için çeşitli etkinlik alanları da oluşturuldu. Etkinlik alanlarında çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 119 dönümlük bir alanda Türkiye'nin en iyilerinden birinde hizmet ettiklerini belirterek, 'Kısa bir süre sonrada 75 bin metre karelik bir alanda ilave bir barınak açacağız. Oranın alt yapı çalışmaları başladı. Bir kaç ay içerisinde çalışma ve hizmetlerimizi bitirerek Osmangazi'mizde toplam 200 bin metre kare alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Benimde evimde Şero adında bir kedim Duman adında bir köpeğim, makamımızda da Fıstık ve Mars adında kedilerimiz var bize günün yoğun stresini unutturuyorlar. Siz bir sevgi verdiğinizde onlar 10 kat karşılık veriyorlar. Can dostlarımızın gününü kutluyoruz' diye konuştu.

EVCİL HAYVAN MEZARLIĞI KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK

Kısırlaştırma sayılarında ciddi artışlar yaptıklarını belirten Başkan Aydın, 'Mekanımız iyileştirmeler yaptık. Sundurma alanlarında eksik olanları tamamladık. Evcil hayvan mezarlığı kapasitesini arttırdık. Özellikle bahar ve yaz aylarında hayvanlara zararlı olan kedi pisi otlarını temizledik. Diğer konularda eksik kalan bütün hizmetlerimizi iyileştirmeye uğraşıyoruz. Kısırlaştırmada kedilerde bin 200 köpeklerde ise bin 100 sayısına ulaştık. Tedavi edilen hayvan sayımızda 9 aylık dönemde 9 bin 724 kedi, 2 bin 896 köpek tedavi ettik. 602 kedi, 619'da köpek can dostumuzu hayvan severlere sahiplendirdik. Can dostlarımızın iyi koşullarda yaşaması ve onların bu dünyanın bir parçası olduğunu kabullenerek iyi şartlarda hayatlarını devam ettirmesi aslında bizlerinde kendimizi iyi hissetmemize, doğaya ve yaşam hakkı olan diğer canlılara saygımızı gösterir. Çekirge Rotary Kulübü'müze yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.