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Biyolojik mücadele, doğayla uyumlu bir yöntemle çam ormanlarının korunmasını amaçlıyor.

Doğal dengeyi koruma hedefiyle yürütülen çalışmada, uzman ekipler tarafından üretilen terminatör böcek larvaları, zararlının yoğun olduğu ormanlık alanlara salındı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, çamkese böceğiyle mücadele için biyolojik yöntemle ürettiği 25 bin Calosoma sycophanta larvasını çam ormanlarına saldı. BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı, çamkese böceği zararlısına karşı Calosoma sycophanta üretimini tamamlayarak 25 bin larvayı çam ormanlarına bıraktı.