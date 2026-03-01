Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'RamazaNağme' tasavvuf konseri, gönülleri mest ederken Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca düzenlendiği etkinliklerle şehrin kültürel ve manevi zenginliklerini yaşatmaya devam ediyor.

Bursa Mevlevihanesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen konserde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, vatandaşlar için tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini icra etti.

Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı'nın üstlendiği etkinlikte ses ve saz sanatçılarının yorumladığı en özel ilahi ve musiki örnekleri, dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.