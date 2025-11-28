Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Küresel Jeoparkı olan Kula-Salihli, jeopark bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 4. Ulusal Jeopark Forumu ve Jeopark Yönetimi Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı.

Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı, 4. Ulusal Jeopark Forumu'na Ev Sahipliği Yaptı

MANİSA (İGFA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ve Jeopark Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleşen 4. Ulusal Jeopark Forumu ve Jeopark Yönetimi Eğitimi'nde, jeoparkların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve yönetim modelleri ele alındı.

Türkiye'de jeopark bilincinin güçlendirilmesi ve yeni jeopark projelerinin desteklenmesi açısından önem taşıyan etkinliğe katılan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesinin jeopark çalışmalarına verdiği desteği vurguladı.

Kılıç, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nın hem Manisa'nın doğal mirasının korunması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

AKADEMİSYENLERDEN KAPSAMLI SUNUMLAR

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve çeşitli akademisyenlerin yer aldığı programda; UTMK Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, UTMK Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Prof. Dr. Recep Efe ile Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Aytaç sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumlarda jeoparkların sürdürülebilir kalkınmadaki önemi, idari yapılanma, başvuru süreçleri ve zorunlu altyapı gereklilikleri detaylıca incelendi. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumlarıyla katılımcılar deneyimlerini paylaştı.

TÜRKİYE İÇİN ÖNCÜ BİR MODEL

Forum kapsamında katılımcılar ayrıca Salihli ve Kula'daki tarihi eserleri gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

2013 yılında UNESCO etiketi alan Kula-Salihli Jeoparkı, bugüne kadar üç kez UNESCO denetiminden başarıyla geçerken, Türkiye'deki diğer jeopark girişimlerine de akademik ve teknik destek sunuyor. Orta Asya'daki jeopark projeleriyle iş birlikleri gerçekleştiren jeopark, uluslararası alanda Türkiye için öncü bir model olmayı sürdürüyor.