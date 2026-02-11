Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Harmancık ilçesinde BESAŞ satış noktasını devreye alarak bölge halkının hizmetine sundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek üretim tesisine sahip olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Bursa'da 500'den fazla bayi ile hizmet veren BESAŞ, fabrika satış mağazalarının yanı sıra ilçelere de satış noktaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Harmancık ilçesinde yeni BESAŞ satış noktası devreye alındı. Böylelikle kalite kontrol süreçleri BESAŞ tarafından gerçekleştirilen birçok gıda ürünü, vatandaşların beğenisine sunuldu.

BESAŞ satış noktasının açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, BESAŞ aracılığıyla Harmancık'a böyle bir hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in üretime ve üreticiye her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Saldız, önümüzdeki süreçte diğer dağ ilçelerinde de BESAŞ satış noktalarının açılacağını söyledi.

Çiftçiyi desteklemeyi ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirten Saldız, ucuz, kaliteli ve sağlıklı ürünleri de vatandaşla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tarıma çok ciddi destekler verildiğini dile getirdi. BESAŞ satış noktasının Harmancık'a açılmasının ilçeye katkı sunacağını anlatan Arıkan, hizmetleriyle Harmancık'ın ve ilçe halkının her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Harmancık Kaymakamı Muhammet Safa Kömürcü, satış noktasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Harmancık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bayram Ay, ilçede kaliteli ve ekonomik unlu ve süt mamullerine ulaşım konusunda yıllardır bir talep olduğunu hatırlattı. Bu talebin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ay, çiftçiye her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Işık ve BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, BESAŞ ürünlerini Harmancık'ta vatandaşlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Harmancık ilçesinde üretilen aspir yağının pazarlanmasında yardımcı olabileceklerini anlattı.

Törene katılan vatandaşlar ise, taleplerine duyarsız kalmayarak BESAŞ'ı ilçeye kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle BESAŞ satış noktası hizmete açıldı. Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da çalışanlara hayırlı işler dileyip aspir yağı satın aldı.