Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende, şehidin adını taşıyan anaokulu tabelasının asılmasıyla program sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehidin özgeçmişi okunarak hayatı ve kahramanlığı yad edildi. Törende şiir dinletisi gerçekleştirildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 11 Şubat 2024'te şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş, şehadetinin ikinci yıl dönümünde dualarla ve minnetle anıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Altıntaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Özkardeş Anaokulu Tabela Asma Törenine katıldı.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş, şehadetinin 2. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Altıntaş'ta bir anaokuluna şehidin adı verildi.

