Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar ilçe merkezinde devam eden 3,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 45 milyon TL'lik yatırımı hayata geçiriyor.

Çalışma kapsamında, Seyitahmet İçme Suyu Deposu ile Yeldeğirmeni İçme Suyu Deposu arasındaki 3,5 kilometrelik terfi hattı yenileniyor.

Fay hattının geçtiği bölgede bulunan ve yıllardır sık sık arızalanan mevcut hattın yenilenmesiyle Seyitahmet, Reşatbey, Hacı İshak ve Atatürk mahallelerinde yaşanan su kesintilerinin azaltılması ve içme suyu altyapısının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

'UZUN SÜRELİ SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da yıllardır sorun yaşanan içme suyu hattının yenilendiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla uzun süreli su kesintilerinin önüne geçileceğini söyledi.

Başkan Dutlulu, 'Fay hattının geçmesi nedeniyle yıllardır sık sık patlayan ana hattımızın değişimini yapıyoruz. Burada yeni terfi hatları yapıyoruz. Seyitahmet Mahallesi'nde, Reşatbey'de, Hacı İshak Mahallesi'nde ve Atatürk Mahallesi'nde hatlarımızı yeniliyoruz. Böylece özellikle uzun süreli su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Akhisar'ı daha yaşanabilir, su kesintilerinin daha az yaşandığı ve daha güzel bir şehir haline getirmek için Ekrem Başkanımızla birlikte çalışıyoruz' dedi.

'YILLARCA İHMAL EDİLEN ALTYAPI SORUNLARINI BİR BİR ÇÖZÜYORUZ'

Başkan Dutlulu, Manisa genelinde yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını ele aldıklarını belirterek, Akhisar'daki çalışmanın da bu kapsamda önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızda yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Seyitahmet İçme Suyu Deposu'ndan Yeldeğirmeni İçme Suyu Deposu'na uzanan hatta başlattığımız bu büyük yatırımla 50 milyon TL değerinde, toplam 3 bin 500 metre uzunluğundaki hattı baştan sona yeniliyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış eski boruların tamamını çelik borularla değiştiriyoruz. Bu çalışmayla Akhisar'da yaşanan su kesintilerinin önemli nedenlerinden biri olan hat arızalarının önüne geçmeyi ve halkımıza daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenilir içme suyu ulaştırmayı hedefliyoruz. Şehrimizin altyapısını güçlendirmeye, ihtiyaç duyulan her noktada halkımız için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.