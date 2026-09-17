Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin yaşayan çınarlarını tatil tadında kamp programında ağırlıyor. 'Büyüklerimizle Kamp' projesi kapsamında yaşlı bireyler, hem tatil keyfi yaşıyor hem de hem şehrin güzelliklerini keşfediyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda vatandaşların hayatını güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, sunduğu hizmetlerle şehrin yaşayan çınarlarına da yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Psiko-sosyal destek, ev temizliği hizmeti, çamaşırhane hizmeti, sıcak yemek hizmeti ve kişisel bakım hizmeti ile yaşlı bireylere destek olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinliklerle de onların yüzünü güldürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyüklerimizle Kamp programı' da yoğun ilgi görüyor.

KEYİF DOLU BİR KAMP PROGRAMI

'Büyüklerimizle Kamp' projesi ile merkeze uzak ilçelerde yaşayan yaşlı bireyler Mavi Işıklar Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde 3 gün boyunca misafir ediliyor.

Kamp süresince katılımcılar şehir içi geziler, sosyal ve kültürel etkinlikler, bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri, müzik programları ve çeşitli grup aktiviteleriyle dolu dolu bir program geçiriyor.

SAMSUN'U BÜYÜKŞEHİR İLE KEŞFEDİYORLAR

Günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak birlikte güzel anılar biriktiren yaşlı çınarlar, program kapsamında şehrin güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyorlar. Tarihi ve doğal turizm destinasyonlarını gezen katılımcılar keyif dolu 3 gün geçiriyor.