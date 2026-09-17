MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris Çamlı Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyor. 3 bin 500 metrelik hattın yenilenmesiyle özellikle yaz aylarında turizm tesislerinde yaşanan düşük basınç sorunlarının önüne geçilecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Muğla genelinde içme suyu altyapısında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına Marmaris'te devam ediyor.

Bu kapsamda Çamlı Mahallesi'nde vatandaşların arazilerinden geçen ve yaklaşık 30 yıllık olan içme suyu hatları kamusal alana taşınarak yenileniyor.

BÖLGENİN SU İHTİYACINA ÇÖZÜM

Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde yaz aylarında artan nüfus ve su kullanımı nedeniyle yaşanan basınç sorunları, yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarının yenilenmesiyle çözüme kavuşuyor.

3 bin 500 metrelik hatların çapları büyütülerek yenilenirken, vatandaşların arazilerinden geçen hatlar da kamusal alana taşınıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede daha yüksek basınçta su kullanımı sağlanacak ve olası arızalara daha hızlı müdahale edilecek.

'BASINÇ SORUNUNA SON'

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kenan Öztürk, 'Çamlı'da özellikle yaz aylarında nüfusun ve su kullanımının artmasıyla birlikte basınç sorunları yaşanıyordu.

Mevcut hatların eski olması ve zaman içerisinde kireç tıkanıklıkları nedeniyle çaplarının daralması da bu sorunu artırıyordu. Şimdi MUSKİ ekipleri 30 yıllık hatları yeniliyor ve çaplarını büyütüyor.

Bu sayede hem yaz aylarında yaşanan basınç sorunu çözülecek. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e teşekkür ediyorum.' dedi.

MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ ŞENGÜL, 'İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK BİR ALTYAPI'

Çamlı Mahallesi'ndeki çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın liderliğinde kentimizin her noktasında altyapı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Marmaris Çamlı'da da yaklaşık 30 yıllık içme suyu hatlarımızı yenileyerek bölgenin özellikle yazın artan su ihtiyacı için çözüm üretiyoruz. Hatları yenilerken de kamusal alana taşıyoruz. Böylece olası arızalara daha hızlı müdahale edeceğiz. Marmaris'in farklı noktalarında olduğu gibi Muğla genelinde de eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan altyapılarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Amacımız, bugün yaşanan sorunları çözerken gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara da cevap verebilecek bir altyapı oluşturmak.' dedi.



