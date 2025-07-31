Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 9’uncusu düzenlenen “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”ndaki öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bu yıl arkeoloji temasıyla düzenlenen yaz okulunda, Başkan Şadi Özdemir, miniklerin çalışmalarını inceledi ve onlarla sohbet etti.

Bursa Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu da, her yıl farklı yerlerde ve temalarda çocukların sanatsal, kültürel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bu yıl, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirilen yaz okulunda, Nilüfer’in 30’u aşkın farklı mahallesinden 7-10 yaş grubundaki çocuklar, arkeoloji ile tanışarak, tarihi bir yolculuğa çıktı.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu’ndaki öğrencilerle buluştu. Çocuklarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, yaz okulunda öğrendikleri hakkında bilgi alarak çalışmalarını inceledi. Başkan Şadi Özdemir, ziyaretin ardından çocuklara başarı dileklerinde bulundu.

Nilüfer’in 30’u aşkın farklı mahallesinden gelen çocuklar, yaz okulundaki “Zamanda Yolculuk Arkeopark Gezisi”, “Mağara Resimleri Ne Anlatır? Atölyesi”, “Arkeolojik Oyunlar Atölyesi”, “Arkeolojik Buluntu Çizimi Atölyesi”, “Deneysel Kazı Atölyesi” gibi etkinliklere katılma fırsatı buldu.