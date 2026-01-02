Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden kayınvalidesi Asude Koçak hayrına eşi Nadire Aydın ile birlikte Sakarya Mahallesi'nde lokma ikramında bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da her Cuma günü Osmangazi İlçesi'nin farklı mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı, uzun yıllardır eczacılık yaptığı Sakarya mahallesi oldu.

Cuma namazını Sakarya Camii'nde kılan Başkan Aydın, namazın ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden kayınvalidesi Asude Koçak'ın anısına Sakarya Mahallesi sakinlerine eşi Nadire Aydın ile birlikte lokma ikramında bulundu. Lokma ikramının ardından mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Aydın, iletilen talep ve beklentilerin ilgili birimlerce değerlendirileceğini vurguladı.

Sakarya Mahallesi sakinleri ise Başkan Erkan Aydın'a sevgi gösterisinde bulunarak, mahallelerine bugüne kadar yapılan hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.