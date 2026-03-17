Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsaldaki üreticinin yüzünü güldürecek yeni bir projeye daha imza attı. Türkiye'de bir ilk olan 'Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi' kapsamında, küçük aile işletmelerinin veteriner giderlerinin bir kısmı Büyükşehir tarafından karşılanacak. Başvuruların 1 Nisan 2026'ya kadar süreceği projeden, 1-20 büyükbaş veya 1-200 küçükbaş hayvanı olan tüm üreticiler yararlanabilecek.

Ankara Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, hayvan yetiştiricileri, serbest veteriner hekimlerden aldıkları, suni tohumlama, aşı, ilaç, ilaçlı tedavi ve cerrahi müdahale gibi hizmetlerin bedelinin bir kısmını, Başkent Kartlarına yüklenecek destek ile ödeyebilecek. Destek ödemeleri yılda iki defa yapılacak.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, 'İlçelerde bulunan serbest veteriner hekimler tarafından yetiştiricilerimizin almış olduğu aşı, ilaçlı tedavi, ilaç, suni tohumlama gibi hizmetlerin bedellerinin belirli bir kısmını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak karşılıyoruz. Yılda iki defa yetiştiricilerin Başkent Kartlarına ödeme yapacağız. Yetiştiriciler, veteriner hekimden hizmetini aldıktan sonra, Başkent Kartlarından çekimlerini gerçekleştirecekler. Amacımız; üretimin devam etmesi, üretime katkıda bulunmak ve yetiştiricilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak.'

DESTEK HEM ÜRETİCİYE HEM VETERİNER HEKİME YARAYACAK

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Veteriner Hekim Ferit Akkurt da projenin sektöre çifte katkı sağlayacağını belirterek, 'Protokol kapsamında; çiftçilerimize, yetiştiricilerimize veteriner desteği adı altında bir miktar destek yatacak. Bu sayede, üreticimize bir kazanç sağlanacak ve bu kazanç da direkt klinisyen veteriner hekimlerimize bir destek olacak. Hem üreticilerimiz hem de klinisyen hekimlerimiz bu yaklaşımdan oldukça memnun kaldılar' ifadelerini kullandı.