Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde su kesintisi olmayacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşanan kuraklık ve baraj seviyelerinin yüzde 0'lara ulaşması dolayısıyla bir süredir il genelinde belirlenen takvim kapsamında 12'şer saat arayla sürdürülen zorunlu su kesintilerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ara verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, kentte son günlerde etkili olan yağışlar dolayısıyla su seviyesinin yükseldiğini duyurarak, 28 ile 30 Ekim tarihleri arasında üç gün boyunca su kesinti yaşanmayacağını açıkladı.

Üç günün sonunda barajların durumunu yeniden değerlendireceklerini belirten Başkan Bozbey, videolu mesajında, 'Yağışların devam etmesiyle birlikte kesintisiz bir döneme girmeyi hedefliyoruz' dedi.

Bozbey, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, barajlardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.