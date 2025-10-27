Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devlet kurumlarının tam koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılıkla ilerlediğini ve toplumsal birlik zemininde güçlü adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak yapılan çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacaklarını söyledi. Komisyonun değerlendirmelerinin, milli birlik ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yol haritasının oluşturulmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Tunç, 'Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır' dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1982418627304227024

'TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE, KALKINMA VE REFAHIN ÖNÜNÜ AÇACAK'

Adalet Bakanı Tunç, terör tehdidinden kurtulan bir Türkiye'nin enerjisini kalkınma, yatırım ve toplumsal refaha yönelteceğini vurgulayarak, 'Terörün olmadığı Türkiye sadece vatan topraklarında değil, bölgesinde ve dünyada da etkinliğini artıracaktır.' ifadelerini kullandı. Tunç, Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen hiçbir odağa fırsat verilmeyeceğini belirterek, 'Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkacağız. Aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Tunç, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz.' dedi.