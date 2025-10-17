Bursa'da su kaynakları kritik seviyeye ulaştı. BUSKİ'nin resmi verilerine göre baraj doluluk oranları son 15 günde sıfırlandı. Mayıs ayında yüzde 55,84 olan seviye, Eylül sonunda yüzde 7,07'ye, Ekim ortasında ise sıfıra indi. BUSKİ, su tasarrufu için çağrı ve uyarılarını her platformdan sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Su krizine yönelik endişelerin arttığı Bursa'da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan baraj doluluk oranı verilerine göre, kentteki barajların tamamı kritik eşiği aştı.

Son 15 gün içerisinde baraj doluluk oranları sıfırlandı.

Verilere göre, 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 55,84 seviyesinde olan doluluk oranı, yaz ayları boyunca düzenli olarak düşerek, Eylül ayı sonunda yüzde 7,07'ye, bugün itibarıyla ise yüzde 0'a geriledi.

SU KALMADI: TABLOLAR TAMAMEN BOŞ

BUSKİ'nin güncellediği resmi tablolar, barajlarda ölçülebilir düzeyde su kalmadığını ortaya koydu. Özellikle kış aylarında yeterli yağış alınmaması, yaz mevsimindeki yüksek buharlaşma oranı ve artan su tüketimi, barajlardaki su seviyelerinin tamamen tükenmesine neden oldu.

Yetkililer, su tasarrufu çağrılarını sıklaştırırken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça su kullanımını minimuma indirme uyarısı yaparken, Bursa genelinde 12 saati geçmemek kaydıyla yapılan planlı su kesintileri sürüyor.

BUSKİ'nin resmi internet sayfasının yanı sıra çevre örgütleri de, musluklardan boşa akan suya, bilinçsiz sulamaya ve gereksiz tüketim alışkanlıklarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet etmeyi sürdürüyor.

Su tasarrufu yapılması için gereken hususlar görseller eşliğinde anlatılıyor.

İşte su tasarrufu için yapılması gerekenler için tıklayabilirsiniz