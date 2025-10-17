TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerine göre, Türkiye'deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul'da yapıldı. Harcamaların en düşük gerçekleştiği bölge ise yüzde 1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelindeki tüketim harcamalarının neredeyse dörtte biri (yüzde 24,9) İstanbul'un da içinde yer aldığı TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti.

Veriler, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarının birleştirilerek oluşturulan bütünleşik veri seti üzerinden hesaplandı.

İSTANBUL HARCAMALARDA ZİRVEDE

TR1 (İstanbul) bölgesi, sadece toplam harcamalarda değil, harcama türleri açısından da lider konumda yer alırken; eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokanta ve konaklama hizmetlerinin yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i, kişisel bakım ve çeşitli hizmetlerin yüzde 27,1'i bu bölgede yapıldı.

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ İLK ÜÇTE

Toplam tüketim harcamalarında İstanbul'u sırasıyla: yüzde 15,0 ile TR3 (Ege), yüzde 12,1 ile TR6 (Akdeniz) bölgeleri izledi.

TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi, yüzde 1,5 ile hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,3 ile TRB (Ortadoğu Anadolu), yüzde 3,1 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

BÖLGELERE GÖRE HARCAMA ALIŞKANLIKLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR

İstanbul tüm harcama türlerinde ilk sırada yer alırken özellikle eğitim, konut, konaklama ve kişisel bakım harcamalarında belirgin liderlik söz konusu.

Ege Bölgesi (TR3); alkollü içecekler ve tütün (yüzde 18,2), mobilya ve ev eşyaları (yüzde 16,1), sağlık (yüzde 15,9), lokanta ve konaklama (yüzde 15,6) harcamalarında öne çıkıyor.

Ortadoğu Anadolu (TRB) gıdaya en yüksek payı (yüzde 30,2) ayıran bölge olurken, giyim ve bilgi iletişim harcamalarında da dikkat çekici oranlara sahip.

Kuzeydoğu Anadolu (TRA) gıda harcamalarında pay yüzde 2,1, tütün ve alkollü içeceklerde yüzde 1,9, giyimde yüzde 1,8 ile en düşük oranlara sahip bölgelerden biri.

HANEHALKI BÜTÇESİNDE EN BÜYÜK KALEM: KONUT VE KİRA

Tüm bölgelerde en büyük harcama kalemleri konut-kira, ulaştırma ve gıda olurken oranlar değişiklik gösterdi.

Buna göre Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı yüzde 27,3 ile İstanbul, en düşük payı yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu ayırdı.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 24,3 ile TR2 (Batı Marmara), en düşük payı yüzde 14,6 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) ayırdı.

İKİNCİ DÜZEY BÖLGELERDE DE ZİRVE İSTANBUL'UN

İBBS 2. Düzey bölgeleri açısından da İstanbul (TR10), tüketim harcamalarının yüzde 24,9'unu oluşturarak yine ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u TR51 (Ankara) yüzde 8,3, TR31 (İzmir) yüzde 6,4, TR42 (Kocaeli ve çevresi) yüzde 5,9 takip etti.

En düşük payı ise; TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) yüzde 0,6, TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yüzde 0,7 aldı.

Bu arada hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıdaya en yüksek pay yüzde 33,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde, en düşük pay ise yüzde 15,9 ile TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.