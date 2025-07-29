Bursa'da Bala Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde spor salonu açılışı yapıldı. Çocuklar, yeni salonda düzenli spor yaparak fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bala Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla yeni bir spor salonu açtı.

Açılış, Dr. Rüştü Burlu Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği ve Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü katkılarıyla düzenlendi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, açılışa İl Müdürü Faruk Uysal, Dr. Rüştü Burlu Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Gökbalkan, Huzurevi Derneği Başkanı İmdat Akan, İl Müdür Yardımcısı ve Kuruluş Müdürü katıldı.

Spor salonu, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek olacak düzenli spor aktiviteleri için tasarlandı.

İl Müdürü Faruk Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, “Spor, çocukların yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal gelişimlerine de katkı sunuyor. Bu salonla, çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de disiplinli bir spor alışkanlığı kazanmasını hedefliyoruz” dedi.