Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park, dünya standartlarındaki altyapısı ve konforlu ortamıyla yerli ve yabancı karavan tutkunlarının buluşma noktası oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmesi için 2023 yılında Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park, bu yaz da kamp severlerin buluşma adresi oldu. Ziyaretçiler, Karavan Park'ın dünya standartlarında, örnek gösterilecek bir hizmet verdiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 2023 yılında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı Karavan Park, her yaz olduğu gibi bu yaz da ziyaretçi akınına uğradı.

Takvimler sonbaharı gösterse de Antalya'da havanın hala sıcak olması nedeniyle Karavan Park ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen karavan tutkunları, Karavan Park'ta konforlu, güvenli ve huzurlu tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA HAYAL GERÇEK OLDU

Dünyanın en güzel sahillerinden biri olan Konyaaltı sahiline yakın konumuyla ilgi odağı olan Karavan Park, modern altyapısı, elektrik, temiz tuvalet ve duş imkanları, donanımlı mutfak ve çamaşırhane gibi sosyal olanaklarıyla öne çıkıyor.

DÜNYA STANDTARLARINDA TESİS

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünya standartlarında bir karavan parkı yaptığını söyleyen Cemal Aydın, 'Bugüne kadar çok sayıda yerde kamp yaptım ama gördüğüm en güzel kamp alanı burası. Bir karavan park alanında olması gereken ne varsa hepsi burada mevcut. Birkaç gün kalıp başka yerlere geçeriz diye gelmiştik ama burayı çok sevdik ve tatilimizi uzattık. Hatta buradaki diğer karavancı dostlarımızla sözleştik ve bundan sonraki yıllarda aynı tarihlerde Konyaaltı Karavan Parka gelip birlikte tatil yapacağız' dedi.