Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık'ın tarihi ve kültürel dokusunu korurken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımlar için önemli bir adım attı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumalıkızık'ın tarihi kimliğini koruyarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Cumalıkızık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında Cumalıkızık'ta pazar yeri, açık otopark, teknik altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Başkan Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen iş birliğiyle Cumalıkızık'ın hem tarihi dokusunun korunacağını hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli hizmetlerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması planlanırken, yapılacak düzenlemelerin Cumalıkızık'a ve bölge sakinlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Yılmaz, protokolün Cumalıkızık Mahallesi ve hemşehrileri için hayırlı olmasını diledi.