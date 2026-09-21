Trabzon, 5. Uluslararası Sanat Buluşması'na ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye ve 7 ülkeden 20 sanatçı bir hafta boyunca Trabzon'da sanat çalışmalarını sürdürecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Sanat Buluşması (Resim Çalıştayı) başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Rusya, İran, Özbekistan ve Azerbaycan'dan toplam 20 sanatçının katıldığı etkinlik, bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek çeşitli sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Sanatçıları Trabzon'da bir araya getiren organizasyon kapsamında hafta boyunca atölye çalışmaları, kültür ve tarih gezileri, çocuk atölyeleri, canlı performanslar ve sergi etkinlikleri düzenlenecek.

Program kapsamında sanatçılar; Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii/Müzesi ile Ortahisar ve Meydan bölgelerini kapsayan kültür ve tarih gezilerine katılacak. Hafta boyunca devam edecek atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

SANATÇILAR ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Sanat buluşması kapsamında sosyal sorumluluk ve eğitim çalışmaları da gerçekleştirilecek. Sanatçılar, 'Çocuk Atölyesi' etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek birlikte sanat çalışmaları yapacak.

24 Eylül Perşembe günü ise atölye çalışmalarının yanı sıra sanatçı Mehmet Kavukçu tarafından Dumlupınar Ortaokulu'nda 'Geleceği Sürüklemek' adlı canlı performans gerçekleştirilecek.

Saat 09.00'da başlayacak atölye çalışmalarının ardından 10.00-12.00 saatleri arasında Meydan'da canlı performans gerçekleştirilecek.

SERGİ AÇILIŞI 25 EYLÜL'DE

5.Uluslararası Sanat Buluşması'nın resmi sergi açılış kokteyli ise 25 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Kızlar Manastırı'nda gerçekleştirilecek. Sanatçıların etkinlik süresince ortaya koyduğu eserlerin yer alacağı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

20 SANATÇI TRABZON'DA BULUŞUYOR

Etkinliğe Türkiye'den profesyonel sanatçılar Adil Ocak, Aslı Özen, Ceyhan Murathan, Haydar Durmuş, Ömer Onay, Rasim Çubukçu ve Rauf Tuncer katılıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve sanatçı-akademisyen Alaybey Karoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve sanatçı-akademisyen Mehmet Kavukçu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve sanatçı-akademisyen Mustafa Salim Aktuğ, sanatçı-akademisyen Prof. Osman Altıntaş ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Profesörü ve sanatçı-akademisyen Zeliha Akçaoğlu da organizasyonda yer alıyor.

Uluslararası katılımcılar arasında ise Bulgaristan'dan Aynur Mahmud Kaplan, Makedonya'dan Fehim Huskovic, Gürcistan'dan Gurami Putkaradze ve Malkhaz Zura Kochalidze, Rusya'dan Natalya Kobzeva, İran'dan Pervin Necati, Özbekistan'dan Shukhrat Abdumalikov ve Azerbaycan'dan Ulviyya Hamzayeva bulunuyor.