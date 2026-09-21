Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde tamamlanan üç farklı hizmet birimi, düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

BURSA (İGFA) - Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi, hizmet binası ve çocuk parkından oluşan 3 ayrı projeyi tamamlayarak aynı anda hizmete açtı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın mahalle mahalle gezerek vatandaşların talep ve önerilerini dinlediği mahalle buluşmalarında dile getirilen ihtiyaçlar, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırlanan projeler, ilçenin farklı noktalarında tamamlanarak hizmete sunuluyor.

Yapımına başlanan ve Osmangazi Belediyesi ile hayırsever iş insanları Eyüp Kutlucan ve Nurettin Kutlucan'ın destekleriyle tamamlanan Eyüp Kutlucan Hizmet Binası, Bayram Kutlucan Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve Emir Özalp Çocuk Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış Törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Hayırsever İş İnsanları Eyüp ve Nurettin Kutlucan, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Hakan Birkan, BTSO Enerji Konsey Başkanı Erol Dağlıoğlu, Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Işıktekin Atalay, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Emir Özalp Çocuk Parkı, 1.900 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Parkta çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra vatandaşların dinlenebileceği alanlar da bulunuyor. Proje kapsamında oluşturulan iki ayrı hizmet binasının birinde Aile Sağlığı Merkezi, diğerinde ise muhtarlık ve OSMEK kursları hizmet verecek.

'BAŞKAN ERKAN AYDIN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Açılışı gerçekleştirilen hizmetleri mahallelerine kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Sevim Yılmaz, 'Mahallemize değer katacak, insanımızın en temel ihtiyaçlarından olan sağlık ocağımızın, hizmet binamızın ve çocuk parkımızın açılış töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mahallemize bu kıymetli eserleri kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a, hayırsever değerli iş insanı Sayın Eyüp Kutlucan'a ve emeği geçen herkese muhtarlığımız ve mahalle sakinlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle rahmetli Bayram Kutlucan amcamızı ve parkımıza ismini verdiğimiz şehit kardeşimiz Emir Özalp'i hepinizin huzurunda rahmetle anıyorum.' diye konuştu.

'ERKAN BAŞKANIM 6 YILDA ÇÖZÜLEMEYEN İŞİ 10 DAKİKADA ÇÖZDÜ'

Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ve hizmet binasının bir hikayesi olduğunu belirten hayırsever iş insanı Eyüp Kutlucan, 'Bu hikaye 2018 yılında başladı. Önceki dönem Osmangazi Belediyesi'ndeki bürokratik işlemleri maalesef altı yıl boyunca aşamadık. Sağlık ocağı, Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık hizmet birimlerinin tarafımızdan yapılacağını taahhüt etmemize rağmen bir türlü süreci sonuçlandıramadık. Daha sonra bir gün Başkanımız Erkan Aydın'a böyle bir projemiz olduğunu anlattık. İnanır mısınız, altı yılda çözemediğimiz sorunu on dakikada çözdü. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada Bayram Kutlucan'ın adını yaşatacağımız için Cenab-ı Allah'a çok şükrediyorum. Bu projeye vesile oldukları için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, mahalle muhtarlarına ve Ovaakça halkına ayrıca teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'ÇOK DAHA FAZLA İNSANA DOKUNACAK YATIRIMLARI TERCİH EDİYORUZ'

Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde üç farklı hizmet birimini aynı anda vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Rahmetli Bayram Kutlucan'ın ve şehidimiz Emir Özalp'in isimleri burada yaşayacak. Mekanları cennet olsun. Yerel ve ülke yönetimleri, vatandaşa hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Kutlucan ailesi gibi hayırsever ailelerin katkıda bulunması ve ebediyete intikal etmiş yakınlarının isimlerinin bu hizmetlerde yaşatılması çok değerli. Bu anlamda kendilerinden Allah razı olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yıllık süreçte, gerek belediyemizin kendi yatırımları gerekse hayırseverlerimizin destekleriyle 50'ye yakın temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Hizmet binaları, kreşler, kütüphaneler ve birçok pazar alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Çok büyük bütçeli yatırımlar yerine, her mahallemizde daha fazla vatandaşımıza dokunacak yatırımları hayata geçirmeyi tercih ediyoruz. Osmangazi'de 136 mahallemiz var ve her mahallemizde vatandaşlarımızın hizmet ihtiyacı bulunuyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Aile Sağlığı Merkezi, hizmet binası ve çocuk parkının Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'ne hayırlı olmasını diliyorum. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum' şeklinde konuştu.

'OSMANGAZİ'DE HER HAFTA BİR AÇILIŞA GİDİYORUM'

Açılışı gerçekleştirilen hizmetlerin Osmangazi ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni eden Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 'Bursa'nın kalbi Osmangazi'deyiz. Osmangazi, tüm Türkiye'ye örnek ve rol model olan bir ilçemiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, hemen hemen her hafta beni bir açılışa davet ediyor. Bizde hayır ve hayrat kültürü oldukça güçlüdür. Bu anlamda bugün, çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın önemli sağlık sorunlarına hizmet edecek bu binaya katkı sunan Kutlucan ailesini yürekten kutluyorum. Emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar açılışın ardından park ve hizmet birimlerini gezdi.