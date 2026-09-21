Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşit ve adil hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yıllardır süregelen kanalizasyon sorunu çözüme kavuştu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde eşit ve adil hizmet anlayışıyla birçok yatırımı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturdu.

Bölgede kanalizasyon hatlarını baştan sona değiştiren BASKİ ekipleri, sağlıklı ve modern bir altyapı oluşturdu.

Edremit'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çok sayıda yatırımı gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçenin yıllardır yaşadığı kanalizasyon sıkıntısını da çözüme kavuşturdu.

Bu kapsamda kent genelinde yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarının giderilmesi, vatandaşların daha sağlıklı ve modern altyapı hizmetlerine kavuşması için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde yeni kanalizasyon şebeke hatları inşa ederek bu sorunu da ortadan kaldırdı.

YILLARDIR BEKLENEN KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Mahallede mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının yetersiz kalması ve ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yaşanan kapasite sorunlarının giderilmesi amacıyla yeni kanalizasyon şebeke hatları inşa edildi.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte atıksu sisteminin kapasitesi artırılırken, altyapının daha sağlıklı ve verimli çalışması sağlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilen kanalizasyon taşkınlarının ve altyapı kaynaklı koku sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, mahallede yıllardır vatandaşların gündeminde olan kanalizasyon sorunları da kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.