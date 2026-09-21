Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleriyle birlikte 3.5 milyar TL'lik yatırım bedeline sahip Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve AFA Kültür ve Kongre Merkezi proje sahasında incelemelerde bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile birlikte yatırım bedeli 3 buçuk milyar TL'yi aşan Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü içindeki Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ile AFA Kültür ve Kongre Merkezi proje sahasını gezdi. AK Parti Milletvekili Murat Kaya, 'Ne tarafa baksak Büyükşehir'in bir çalışması var. Şehir adeta şantiye alanına dönüştü.

Sakarya, Türkiye Yüzyılı'nda değerli yatırımlarla buluşuyor' derken Ertuğrul Kocacık ise, 'Şehrimizin farklı bir ilçesinde atılan temellere, yeni projelere şahit oluyoruz. Tüm bu eserler hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi. Alemdar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını söyledi.

70 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nde Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve Belediye Hizmet Binası yükselirken, şehrin yıllardır özlemle beklediği AFA Kültür Merkezi'nde de çalışmalar devam ediyor.

MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile 3 buçuk milyar TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAMPÜSÜ

Beton, iç duvar, çatı ve dış cephe imalatlarının sürdüğü Bilim Merkezi'nde, kaba inşa çalışmalarının devam ettiği Şehir Kütüphanesi'nde ve temel kazısının gerçekleştiği Belediye Hizmet Binası'nda inceleme yapan Alemdar ve milletvekilleri, son duruma ilişkin bilgi aldı.

AFA SAHASINDA

Heyet, daha sonra şehrin kültür sanat geleceği için tarihi bir adım olan, 1000 kişilik salon, fuaye alanları, sanatçı-kulis odaları ve orkestra çukuruyla devasa bir tesise dönüşecek olan AFA Kültür ve Kongre Merkezi proje sahasını dolaştı.

'ŞEHİR ADETA ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ'

Hizmet ve eser siyasetinin Sakarya'da hızla devam ettiğini ifade eden Milletvekili Murat Kaya, 'Sakarya'da çok önemli yatırımlar aynı anda sürüyor. Şehir adeta bir şantiye alanına dönüşmüş durumda. Ne tarafa baksak Büyükşehir Belediyemizin bir çalışmasını görüyoruz. Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve AFA Kültür Merkezi bugün ziyaret ettiğimiz yatırımlardan sadece birkaçı. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Sakarya, Türkiye Yüzyılı'nda çok değerli yatırımlarla buluşuyor' dedi.

'ÇOK BÜYÜK YATIRIMLARA ŞAHİT OLUYORUZ'

Yatırımları yerinde inceleyen Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise, 'Hemen hemen her hafta, her gün şehrimizin farklı bir ilçesinde temeli atılan ve kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan yatırımlara şahit oluyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü ve AFA Kültür ve Kongre Merkezi de çok önemli çalışmalar. Bizler de bugün bu önemli eserleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde görme ve devam eden süreç hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞAN ESERLER

Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya'yla yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmeleri paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, 'Gelişen ve büyüyen şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü projemizde yer alan Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve Belediye Hizmet Binası ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tek bir alanda karşılayacağız. AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile de şehrimizin kültür sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracağız' dedi.

Alemdar, projelerin inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini de paylaştı.

3.5 MİLYAR TL'LİK DEV YATIRIMLAR

4 projenin yatırım bedelinin 3.5 Milyar TL olduğunu kaydeden Başkan Alemdar, 'Sakarya'dan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile şehrimiz gençlerine, kültür sanat dostlarına hediye edeceğiz. Şehrimizin hizmet üssü Büyükşehir Belediyemizi de tek çatı altında toplayacak yeni hizmet binamız ile eser ve yatırımlarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğiz' diye konuştu.