Sakarya Büyükşehir Belediyesi BELPAŞ bünyesinde hizmet veren İl Ormanı Bungalov Evleri, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe sakin ve keyifli bir konaklama deneyimi arayan misafirlerini ağırlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi BELPAŞ bünyesinde hizmet veren İl Ormanı Bungalov Evleri, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda misafirlerine doğayla iç içe muhteşem bir deneyim sunuyor. Sapanca'nın muhteşem manzarasında sakin ve keyifli bir konaklama için telefon üzerinden rezervasyon gerçekleştirilebiliyor.

ALTERNATİF BİR TATİL FIRSATI OLUŞTURUYOR

Sapanca'nın eşsiz doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası eşliğinde konaklama imkânı sunan bungalov evler, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için alternatif bir tatil fırsatı oluşturuyor.