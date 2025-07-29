Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkta hayata geçirdiği “alım garantisi” modeli, üreticiye güven verirken kentte kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırdı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı “alım garantisi” üreticiye güven veriyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan kaz yetiştiriciliği projesi bu alım garantisi ile giderek büyürken birçok ilçede vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kurduğu kaz kuluçkahanesinden aldığı kaz civcivleri ile kaz yetiştirmeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılında göreve gelmesi ile başlayan tarım ve hayvancılık hamlesi kente yeni bir soluk kazandırdı. Sayısız projenin gerçekleştirildiği Ordu'da farklı alanlarda yapılan üretimlerle Ordu ekonomisine yeni üretim kolları eklendi.

ORDU’DA KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYOR

Bu projelerden yalnızca bir tanesi olan ve ilgi gören Kaz Yetiştiriciliği de zaman içerisinde gelişim gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin ‘alım garantisi’ ile güveni artan üreticiler bu alana yöneldi. Kaz etinin restaurant menülerine eklendiği Ordu’da yetiştirilen kazlar için yine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanatlı Kesimhanesi kurulurken tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet verdi.

BÜYÜKŞEHİRİN ÜRETİCİYE DAĞITTIĞI CİVCİVLERİ KENDİ KULUÇKAHANESİNDE ÜRETİYOR

Kaz yetiştiriciliğini geliştirmek adına bunlarla da yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi kaz yetiştiricilerinin en önemli sorunlarından olan civciv tedariği konusunda kolları sıvayarak Damızlık Kaz Üretimi ve Kuluçkahanesi kurdu. Burada yetiştirilen civcivler üreticilerin bu sorununu da çözerek yetiştiriciliğin yaygınlaşmasını sağladı.

ALIM GARANTİSİ VE KOLAY ULAŞILAN CİVCİVLER ÜRETİCİYE GÜVEN VERİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi vermesi ve en önemli gider olan civcivleri de kendi üretmesi ile birçok vatandaş kaz yetiştiriciliğine başladı. Nisan-Mayıs aylarında Büyükşehir Belediyesinden kaz civcivi alarak yetiştiriciliğe başlayan üreticiler önemli bir mesafe kat etti.

Fatsa ilçesinde farklı mahallelerde Büyükşehir Belediyesinden kaz civcivi ve teknik destek alarak kaz yetiştiriciliğine başlayan üreticilerden Yunus Yılmaz, Hasan Aydın Kocaoğlu ve Hayrettin Kocaoğlu öncelikle alım garantisi olmasının kendilerine güven verdiğini belirttiler.

Hayvancılığa bu denli önemli desteklerin verilmesini değerli bulduklarını belirten üreticiler, “Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesinin civciv desteği ve özellikle de ‘alım garanti’ vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severekte sürdürüyoruz. Süreç içerisinde Büyükşehirden her anlamda destek aldık. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güvende veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz” diye konuştular.