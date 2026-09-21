İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 400 otobüs, 100 metrobüs, 50 elektrikli otobüs ve 100 körüklü araçtan oluşan yeni filosunu törenle tanıttı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplu ulaşım ağını yenilemek ve yolcu konforunu artırmak amacıyla 25 milyar liralık yatırımla tedarik edilen 650 yeni yerli araç için lansman düzenledi. Yeni filoda 400 otobüs, 100 metrobüs, 50 tamamen elektrikli otobüs ve 100 körüklü araç yer alıyor.

Edirnekapı İETT Garajı'nda gerçekleştirilen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İETT Genel Müdürü İrfan Demir, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar, İETT çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Nuri Aslan, İETT'nin 157 yıllık geçmişine dikkat çekerek, yeni yatırımların filo yenileme sürecinin önemli bir aşaması olduğunu söyledi. Aslan, İstanbul'un ulaşım tarihinin İETT'den bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. İETT'nin günlük 67 bin seferle 5 milyon yolcu taşıdığını, araçların bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol yaptığını kaydeden Aslan, son yıllarda hem araç sayısının hem de sefer sayısının artırıldığını ifade etti.

YENİ GARAJLAR VE DİJİTALLEŞME

Başkan Vekili Aslan, İETT filosunun yanı sıra altyapının da güçlendirildiğini belirterek, 2019'da 14 olan garaj sayısının bugün 21'e çıktığını, yeni garaj alanlarının 147 bin metrekareyi aştığını söyledi. Bu alanların afet ve acil durumlarda lojistik merkez olarak da kullanılabilecek şekilde planlandığını aktardı. Özel halk otobüslerinin yenilenmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aslan, 2 bin 400 özel halk otobüsünün yenilendiğini, bunların 2 bin 400'den 1.100'ünün sıfır kilometre olduğunu ifade etti.

'100 MİLYAR TL'YE YAKIN YATIRIM'

Yeni araç alımlarına ilişkin bilgi veren Aslan, toplamda 100 milyar TL'ye yakın yatırımla İstanbul'a 2 bin yeni sıfır kilometre araç kazandırılacağını söyledi. Bu kapsamda alınan 650 araçla İETT filosunun yaklaşık yüzde 18'inin yenilenmiş olacağını kaydetti. Aslan, araçların tamamının Türkiye'de, Türk mühendisleri ve işçilerinin emeğiyle üretildiğini vurgulayarak, yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının bir bölümünde akaryakıt maliyetlerinin toplu taşıma üzerindeki yüküne değinen Aslan, toplu taşımada kullanılan yakıttan ÖTV ve KDV alınmaması çağrısında bulundu. Bu adımın atılması halinde bilet fiyatlarında indirim yapılabileceğini belirtti.

ÖĞRENCİLERE 1 TL ABONMAN MÜJDESİ

Aslan ayrıca 21 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul'daki tüm öğrenciler için 1 aylık öğrenci abonmanının 1 TL olacağını duyurdu.

Bu arada İETT Genel Müdürü İrfan Demir ise yeni otobüs ve metrobüslerde güvenli ve konforlu yolculuk için birçok teknolojik yenilik bulunduğunu söyledi.

Yeni araçlarda; dijital kamera aynaları, kör nokta algılama sistemi, 360 derece kamera, yaya algılama sistemi, şerit takip asistanı, elektronik park freni, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, telemetri sistemi, akıllı hız asistanı gibi özelliklerin yer aldığını belirtti. Demir, tarihi yarımadada kullanılacak çevreci elektrikli araçlarda ise yüzde 75 yakıt tasarrufu sağlanacağını ve sessiz, konforlu bir ulaşım sunulacağını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında protokol kurdele keserek araçları hizmete aldı. Heyet daha sonra metrobüs aracında incelemelerde bulundu.