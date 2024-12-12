Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Bursa Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Yeşilay Şubesi Başkanı Suat Arvas'ın katılımıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele etmeleri adına önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Söz konusu iş birliğinin hem eğitim alanında hem de öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde büyük bir katkı sağlayacağını belirten Müdür Alireisoğlu, "Yeni müfredatımız doğrultusunda, okul dışı öğrenme ortamlarını etkin bir şekilde kullanarak, gençlerimize sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık, özellikle günümüzde gençlerimizi tehdit eden büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu protokol ile öğrencilerimize sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmayı ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, gençlerimizin sadece akademik değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine de katkı sağlayarak, sağlıklı bireyler olarak toplumda daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmalarını desteklemektir.” diye konuştu.

Bursa Yeşilay Şubesi Başkanı Suat Arvas da, bu önemli iş birliğinin gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

Yeşilay olarak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve gençleri bağımlılıklardan korumak için sürekli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Arvas, "Bu protokol ile, okullarda ve eğitim ortamlarında bağımlılıkla mücadele bilincini artırmayı ve gençlerimize sağlıklı bir yaşam biçimi kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin hem fiziksel hem de dijital bağımlılık konusunda bilinçlenmesi, onların geleceğe daha sağlıklı ve güçlü bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

Protokol kapsamında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklara karşı eğitimler düzenlenecek.