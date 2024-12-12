Bursra Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği tatbikatlarla oluşabilecek deprem ve yangınlara karşı personelin bilinçlenmesini sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yılda bir kez düzenli olarak gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı bu yıl da gerçekleştirildi. Osmangazi Belediyesi merkez bina ve 26 hizmet noktasında aynı anda habersiz gerçekleşen tatbikatta ilk çalan sirenle birlikte hoparlörlerden personele bunun bir deprem tatbikatı olduğu tüm personelin çök, kapan ve tutun hareketini yapması talimatı verildi. Belediyede bulunan tüm personeller aynı anda çalışma masalarının kenarlarına bu hareketi yaparak deprem anında yapılması gerekenleri doğru bir şekilde uyguladı. İlk sirenin ardından ikinci bir siren daha çalınarak bunun da bir yangın tatbikatı olduğu anons edilerek tüm personelin bulundukları binadan hızlıca uzaklaşması istendi.

Afet İşleri Müdürlüğü personelinin yönlendirmesiyle Osmangazi Belediyesi merkez binası, 117 saniye gibi kısa sürede tümüyle tahliye edildi. Belediye binasının önünde toplanan personele Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Ardından yakılan ateşe, doğru şekilde yangın söndürme tüpüyle nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.

Yıllık olağan tatbikatlarını yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Önlem Müdahale Sorumlusu Hakan Buladı, “Bugün 2024 yılının tatbikatını tamamlamış bulunmaktayız. Yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını, yangın alarmı sırasında neler yapılması gerektiğini ve doğru yangın söndürme yöntemlerini öğrettik. Depremde ilk yapılması gereken bulunduğumuz ortamı terk etmemek çök, kapan ve tutun hareketini yapmak, bununla birlikte bir istisnası var şayet binanın çıkış noktasına yakınsak hızlı bir şekilde terk etmesi gerekiyor.” dedi.