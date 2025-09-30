Marmara Denizi’nde ve sahillerinde yapılan temizlik çalışmalarında toplanan plastik şişeler, lastikler, paletler ve terk edilmiş eşyalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde yeniden şekillendi. Çöpe dönüşecek atıklar, sanat eserleriyle geri kazanılarak denizlerin korunmasına dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Zengin doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken Türkiye sahilleri, özellikle insan eliyle oluşan plastik kirlilik sebebiyle ciddi zarar görüyor.

Plastik atıklar, deniz yaşamını olumsuz yönde etkilerken, raporlarda son 5 yılda denizlerden 245 bin ton deniz çöpü toplandığı bildiriliyor. Türkiye’nin kalbi konumunda bulunan Marmara Denizi de evsel, tarımsal ve sanayiden gelen atıklar yüzünden aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Binlerce canlıya ev sahipliği yapan Marmara Denizi, Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde yapılan çalışmalarla yeniden temiz ve sağlıklı görüntüsüne kavuşturulmaya çalışılıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÖRNEK ÇALIŞMA

Deniz ve göllerle birlikte toplam 277 kilometrelik kıyı bandına sahip olan Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için önemli bir çalışmaya imza attı.

Marmara Denizi’nde ve sahillerinde yapılan temizlik çalışmalarında toplanan plastik şişeler, lastikler, paletler ve terk edilmiş eşyalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı atölyelerinde işlemlerden geçirilerek yeniden gündelik hayata kazandırılıyor.

Karacabey Kurşunlu Halk Plajı’ndaki temizlik çalışmasında toplanan çöp ve atıklar, vatandaşlar tarafından boyanarak geri dönüşüm temalı çöp ağacına dönüştürüldü.

Sahillerdeki temizlik etkinliklerinde elde edilen kapaklarla ‘mavi bayrak’ temalı pano oluşturulurken, plastik şişelerden gemi maketi yapılarak çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tekrar geri kazandırdığı ürünler, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl “Tüm mümkünlerin kıyısında” temasıyla düzenlenecek Marmara Urban Forum’da (MARUF25) sergilenecek.

“MARMARA DENİZİ, HEPİMİZİNDİR”

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi’nin korumanın ve kollamanın bölgede yaşayan 30 milyon insanın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi’ndeki tüm kentlerin Marmara Denizi’ni kurtarmak için harekete geçmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, “Doğaya, çevreye önem veren, çocuklarımızın nefes alabileceği ortamların olduğu, sanayisi kirletmeyen kentleri oluşturmalıyız. Marmara Denizi, önemli ticaret yollarının geçtiği ve binlerce canlının yaşadığı alandır. Marmara Denizi, yalnızca bir su kütlesi değil; milyonlarca insanın yaşam kaynağı, kültürel belleği ve ekonomik gücüdür. Marmara Denizi’nin ‘Ben ölüyorum. Ben artık içimde canlı barındıramayacağım. Bu son uyarımdır’ dediği bir süreci yaşıyoruz. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre Marmara’daki 27 canlı türü bölgeyi terk etti. İnsanımız, denizi kirlettiğinin farkında olmalı. Marmara Denizi, hepimizindir. Ülkemizin her insanı için ihtiyaç olan ve özen gösterilmesi gereken bir alandır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak denizden çıkan atıkları geri dönüşümle tekrar kazandırmak için örnek bir çalışma başlattık. Temiz bir çevre için herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.