Bursa Ulu Cami'nin avlusunda yer alan ve henüz bilinmeyen bir nedenle büyük dalı kopan 346 yaşındaki asırlık çınar ağacı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bakım ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın simge yapılarının başında gelen Ulu Cami'nin avlusunda bulunan 346 yaşındaki asırlık çınar ağacının büyük dalı, henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

Ağacın gövdesiyle şadırvan arasında sıkışan dal, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Bursa için kadim medeniyetin sembolü olan asırlık çınarı tekrar geleceğe taşımak için zaman kaybetmeden harekete geçti.

ASIRLIK AĞAÇ TEDAVİ EDİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, anıt ağacın açık yarasında çürümüş ve mantarlaşmış bölümler tespit edildi. Hızlı bir şekilde bakım ve restorasyon işlemlerine başlayan ekipler, özel ilaçlarla 'çürümeye yol açan' bakterileri temizledi. Ağacın iskeletine teller aracılığıyla destek uygulanırken, son aşamada özel yalıtım malzemesi kullanılarak ağacın açık yarası kapatıldı. Tedavi gören kısım boyanarak çınar ağacının formu yeniden düzenlendi.

TARİHİN TANIKLARI, BÜYÜKŞEHİR KORUMASI ALTINDA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulu Cami'nin avlusundaki 346 yıllık tarihi çınar ağacının büyük dalının kopmasının ardından ekiplerin hemen bakım ve restorasyon işlemlerine başladığını söyledi. Osmanlı'nın rüyadan cihan devletine geçişinin müjdesi olan çınar ağaçlarının Bursa'nın kadim tarihinin en önemli tanıkları olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin süsü olan anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yaptığını hatırlattı. Çevreye, doğaya ve ağaçlara verdikleri önemin altını çizen Başkan Bozbey, kentin 'Yeşil Bursa' kimliğine yeniden kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.