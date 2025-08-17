Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde ‘Mahalle Afet İstasyonları’nı hizmete aldı. İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek istasyonların sayısı yıl sonuna kadar 100’e ulaşacak. Başkan Mustafa Bozbey, afetlere karşı ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesini başlattıklarını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağında yer alan kentin dirençli ve sürdürülebilir olması için ‘Mahalle Afet İstasyonları’nı hayata geçirdi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hizmete açılan istasyonlar, olası afetlerde ilk 72 saatte mahalle halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek istasyonların sayısı, yıl sonuna kadar 100’e çıkarılacak.

AFET İSTASYONLARI: İLK MÜDAHALE İÇİN HAZIR

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, istasyonlarda çocuk bezinden battaniyeye, jeneratörden ilk yardım malzemelerine kadar 28 farklı kalem malzemenin bulunacağını belirterek, “Afetlerde ilk saatler kritik. Profesyonel ekipler gelene kadar mahalle halkı bu istasyonlarla hayatta kalabilir” dedi.

1999 depreminin acılarının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, “Türkiye afetlere hâlâ tam hazır değil. Eğitimin eksikliği, denetimsizlik ve maliyeti düşürme çabaları binaları güvensiz hale getiriyor. Doğa, kendine yapılanı affetmez. Sındırgı depremi bunu bir kez daha gösterdi” diyerek afet eğitiminin önemine dikkat çekti.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ

‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesini başlattıklarını duyuran Bozbey, “Mahalle gönüllüleri, afetlerde ilk müdahale gücünü oluşturacak. Bursa’da sivil toplumla birlikte bir gönüllü ordusu kuracağız. Yangınlarda gösterdiğimiz dayanışma, bunu başarabileceğimizi kanıtladı.”

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ne sanayi yapılarının da eklendiğini belirten Başkan Bozbey, “Konutlar ve köprülerin yanı sıra 70-80 yıllık sanayi yapıları da risk taşıyor. Sıvılaşma potansiyeli yüksek alanlarda kentsel dönüşümü hızlandıracağız” dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, projenin Nilüfer’de başlayan bir çalışmanın devamı olduğunu belirterek, “Bu hizmetin Bursa geneline yayılması çok değerli. Başkan Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Tören, saygı duruşuyla başladı ve Bozbey’in istasyonlardaki malzemeleri incelemesiyle sona erdi.