Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik, üreticilere her alanda destek olmaya devam ediyor. “Destek Bizden, Hasat Sizden” sloganıyla hayata geçirilen yeni hibe programı kapsamında arpa ve buğday üreticileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile Zeytin, Kiraz, Erik, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Badem, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane gibi ağaçları bulunan çiftçilere önemli destekler sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla yeni bir hibe programı başlattı. “Destek Bizden, Hasat Sizden” sloganıyla duyurulan program kapsamında ‘Arpa ve Buğday Tohumu’, ‘Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu veya Süt Otu Tohumu’ ile NPK’lı Sıvı Organomineral Gübre ve Hayvansal Menşeli Aminoasit Desteği başvuruları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meyve bahçelerinin canlılığı, zeytin ağaçlarımızın bereketi için de tam destek verdiklerini söyledi. Başkan Dutlulu, başvuruların 15 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceği Manisa Büyükşehir Belediyesinin “Destek Bizden, Hasat Sizden” ilkesiyle çiftçiye sunacağı destekleri şöyle açıkladı:

Arpa ve Buğday Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı geçmeyen ve Arpa veya Buğday ekeceği boş arazisi 5000 metrekareden az olmayan üreticiler faydalanabilecek.

Beşli Karışım Yem Bitkisi Tohumu veya Süt Otu Tohumu Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık en az 5000 metrekare yem bitkisi ekebilecek boş arazisi olan ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış 2025 üretim yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığını gösteren belgelerinde en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığı olan üreticiler faydalanabilecek.

Gübre ve Aminoasit Desteği: Kendisine ait tapulu veya kiralık olan toplam arazi varlığı 50 dekarı Zeytin, Kiraz, Erik, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Badem, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb. dikili olan arazi varlığı 20 dekarı geçmeyen üreticiler faydalanabilecek.

Tüm hibe başvuruları için 2025 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya Çiftçi Belgesi zorunluluğu bulunuyor.

Yem bitkisi tohumu desteği için ayrıca 2025 yılına ait Küçükbaş / Büyükbaş Hayvan Varlığını Gösterir Belge de istenecek.