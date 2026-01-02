Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kooperatifçilik ve üretici birliklerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü derecelendirme uygulaması kapsamında Bursa'da 7 tarımsal amaçlı örgüt birinci derece belge almaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi' uygulaması Bursa'da sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda il genelinde 7 tarımsal amaçlı örgüt, yüksek puan alarak 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazandı.

Birinci derece kapsamında yer alan kuruluşlar; Bursa İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, SS Çeltikçi Beldesi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, SS Ağa Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, SS Hamidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, SS Karacabey ve Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatifi, Karacabey Süt Üreticileri Birliği ve Yenişehir Süt Üreticileri Birliği oldu.

Sertifikalar, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar tarafından düzenlenen törenle yetkililere teslim edilirken, başarılı örgütlerin tarımsal üretim ve örgütlü yapı açısından örnek teşkil ettiği vurgulandı.