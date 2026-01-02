Geyve Belediyesi ile yetkili sendika BEM-BİR-SEN arasında, belediyede görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın yanı sıra sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. İmzalanan sözleşme ile Geyve Belediyesi bünyesinde görev yapan memurların sosyal denge sözleşmesinden faydalanması sağlandı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, belediye personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, 'Belediyemizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımız, Geyve'mize en iyi hizmeti sunmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Bizler de yerel yönetim anlayışımız gereği çalışanlarımızın haklarını gözetmeyi, emeğin karşılığını vermeyi önemsiyoruz. İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Sosyal denge sözleşmesinin, çalışanların motivasyonunu artırarak belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sunacağını belirten Başkan Yıldız, 'Güçlü bir belediye, mutlu ve huzurlu çalışanlarla mümkündür. Bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz' dedi. İmzaların atılmasının ardından taraflar hatıra fotoğrafı çektirirken, Sosyal Denge Sözleşmesi'nin Geyve Belediyesi çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.