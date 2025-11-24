24 Kasım Öğretmenler Günü Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kutlamalar Merinos Atatürk Kongre Merkezi'nde sergi ve müzik dinletisi ile devam etti. Öğretmenliğin önemine vurgu yapan konuşmaların ardından yemin ve ödül törenleri düzenlendi.

BURSA (İGFA) -24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu anıta çelenk sundu. Ardından İstiklâl Marşı'yla saygı duruşu gerçekleştirildi.

Çelenk töreni sonrasında kutlama programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda devam etti. Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın da katılımıyla protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler salonda yer aldı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından açılış bölümleriyle başladı.

Etkinlik kapsamında, 6 Nisan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Bir Işıktır Öğretmen' adlı resim sergisi sunuldu. Ardından Bursa Flüt Topluluğu'nun müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenliğin yalnızca meslek değil, bir hayat biçimi olduğunu vurguladı.

Müdür Alireisoğlu, 'Öğretmenlik; sabırla dokunan, sevgiyle yoğrulan, bilgiyle şekillenen bir misyondur. Öğretmenlerimiz, her bir öğrencinin hayal kurmasına olanak sağlar, onları bilgiyi keşfetmeye yönlendirir ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirir.' dedi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek, 'Geleceği inşa eden öğretmenlerimiz, ülkemizin medeniyet yolculuğuna yön veriyor. Bu kutsal görevin parçası olmaktan büyük onur duyuyorum.' ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirilerek, emekliye ayrılan öğretmenlerimize Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Program, 6 Nisan Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği 'Biz Öğretmen Olmalıyız' adlı Öğretmenler Günü oratoryosuyla sona erdi.

Kutlama boyunca 6 Nisan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı resim sergisi misafirlere gezdirildi; program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.