Bursa’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. İlk ders zili ile birlikte Bursa genelinde binlerce öğrenci, sınıflarda yerini aldı.BURSA (İGFA) - Sabah erken saatlerde okul bahçelerini dolduran öğrenciler, veliler ve öğretmenler, yeni eğitim yılını büyük bir heyecanla karşıladı.

Özellikle 1. sınıf öğrencileri ve aileleri için bugün ayrı bir anlam taşırken, okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle de yeni dönemin coşkusu paylaşıldı.

Öğrenciler, yaz tatilinin ardından arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken, öğretmenler de öğrencilerini kucaklayarak yeni eğitim yılına hazır olduklarını belirtti.