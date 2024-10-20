İstanbul’da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22’si tutuklu, 47 şüpheli Bursa’da Zafer Partisi İl Başkanlığı’nın kurduğu “Kefen Bezine İmza Standı” ile kınandı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin gündeminde olan Yenidoğan Bebek Çetesi’ne Bursa’dan kefen bezene imzalı protesto geldi.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, İl Teşkilat Başkanı Ferit Gürsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül ile 15 il yöneticisinin katıldığı organizasyonda Şehreküstü Meydanında sorumluların en ağır cezayı almaları istendi. İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül; “Güllerdir içimizi dağlayan bir olayla karşı karşıyayız. Bebek bedenlerini hunharca pazarlayan bir zihniyetin saltanatını pazarladığı günleri yaşıyoruz. Bursalılar olarak tepkimizi kefen bezine duygu ve düşüncelerimizi yazarak belirtmek istedik.” dedi.

İl Teşkilat Başkanı Ferit Gürsoy; “İnsan sağlık çalışanına güvenemeyecekse kime güvenip sağlığını emanet edecek! Rant çetesi sadece sağlıkta yok. Bursa’ya çöken her gurupla dişe diş mücadele etmeye hazırız, kararlıyız!” dedi.

İl Başkanı Cihat Gazi; “Soruşturmanın eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca döneminde başlatıldığı iddia ediliyor. Madem biliyordunuz da aylarca neden beklediniz! Onlarca küçük bedenin ölmesini neden beklediniz! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) fazla para kazanabilmek için bebek hastaların yatış süresini uzattığı, bazılarının sağlık durumunun normalden daha kötü gösterildiği, bazı hasta yakınlarından para alındığı, gelirlerin sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığını, şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları arkası yarın gibi izliyoruz. Yazıklar olsun!” dedi.