Yıldırım Belediyesi, ara tatilde çocuklar için etkinlikler düzenledi. Çocuklar, Dede Korkut hikayeleri dinleyip, Türk obasını gezdi ve ardından Maysa ve Bulut Çocuk Müzikali'ni izledi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültürel faaliyetlerin süreceğini belirtti.

BURSA (İGFA) - Spordan eğitime, kültürden sanata kadar hayata geçirdiği projelerle Yıldırım'ı gençler ve çocuklar için bir cazibe merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, ara tatilde de çocukları unutmadı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği program kapsamında; Dede Korkut hikayeleri dinleyen, tarihi Türk obasını ziyaret edip çocuk müzikaline katılan Yıldırımlı minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında; merkezin bahçesine kurulan Türk obasını ziyaret eden çocuklar tarihle iç içe vakit geçirirken, Dede Korkut hikayeleri ile de Türk kültürünün derinliklerinde yolculuğa çıktı. Binlerce çocuğun akın ettiği etkinlik Maysa ve Bulut Çocuk Müzikali gösterimi ile son buldu.

PROGRAMLAR DEVAM EDECEK

Çocuklar için kültürel faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda yatırım yapıyoruz. Onların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, kültürümüzle bağ kurabilecekleri ortamlar oluşturmak bizim en temel görevlerimizden biri. Ara tatilde düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük mutluluk oldu. Yıldırım'da çocuklarımızı kültürle, sanatla, tarihle buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.