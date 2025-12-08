Eğitim-İş Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Lale Kale, bir öğretmene yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada 'Bu vahim tablo birkaç öğrenciyle açıklanamaz; öğretmeni değersizleştiren politikaların yarattığı bir çöküşle karşı karşıyayız' dedi.

MANİSA (İGFA) - Eğitim-İş Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Lale Kale, bir öğretmene yönelik gerçekleşen son saldırının ardından 'Öğretmene Yönelik Şiddete ve Eğitim Politikalarına İlişkin Acil Çağrı' başlıklı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kale, saldırının münferit bir olay olmadığını, yıllardır öğretmeni değersizleştiren politikaların sonucu olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Kale, son saldırının eğitimcilerin 'tahammül sınırlarını aşan noktaya geldiğinin' göstergesi olduğunu belirterek, 'Öğretmenin sınıfta hedef haline geldiği, şiddetin sıradanlaştığı bu tablo birkaç kendini bilmez öğrencinin değil, yıllardır öğretmeni hak gaspı, ekonomik buhran ve güvencesizlikle baş başa bırakan politikaların sonucudur' dedi. Pedagojik yetkinliği olmayan kişi ve yapıların protokollerle okullara sokulmasının sınıf düzenini bozduğunu söyleyen Kale, bir milyona yakın öğretmen atama beklerken asgari ücretin altında çalışan ücretli öğretmenlik sisteminin mesleğe bakışı açıkça gösterdiğini vurguladı.

'BU SALDIRI BİR ÖĞRETMENE DEĞİL, BİR KURUMA VE GELECEĞİMİZE YÖNELİKTİR'

Kale, Ankara'daki saldırının 'geliyorum diyen toplumsal çöküşün artık gizlenemez hale geldiğini' belirterek,bu saldırının sadece bir öğretmenin değil, yıllardır yok sayılan bir mesleğin, bir kurumun ve bu ülkenin geleceğinin çığlığı olduğunu belirterek acil talep listesini sıraladı.

EĞİTİM-İŞ'İN ACİL ÇAĞRISI

Lale Kale, çözüm için altı maddelik acil talep listesi sundu:

Atama bekleyen tek bir öğretmen bile kalmamalıdır.

Ücretli öğretmenlik uygulaması son bulmalıdır.

Tüm öğretmenler güvenceli-kadrolu istihdam edilmeli; maaşlar yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Okulların altyapısı, güvenliği ve fiziki koşulları derhal iyileştirilmelidir.

Eğitim sistemi gençlere belirsizlik değil güvenli bir gelecek sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Eğitimle ilgisi olmayan yapıların okullara müdahalesi tamamen engellenmelidir.