İstanbul Maltepe Belediyesi'nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde 'Birlikte Güzel Yaş Almak: Sosyalleşmenin Ruh Sağlığına Etkisi' konulu seminer düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Seminer, Maltepe Belediyesi'nin toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik hizmete açtığı Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nce (SEDEM) verildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Güliz Gökkaya, sosyal bağ, yalnızlık, sosyal izolasyon ve anlamlı bağ farkını anlatarak kalabalık içinde de yalnız hissedilebileceğini, farkı yaratan şeyin anlamlı bağ olduğunu söyledi.

Sosyal bağların önemini aktaran Gökkaya 'Duygular paylaşıldığında yük hafifler. Gün içinde küçük temaslar bile modu yükseltebilir. Bağ kurmak zor günlerde tutunacak bir bağ olur. Duygu paylaşımı, beynin tehdit algısını yatıştıran ve duyguyu düzenlemeyi kolaylaştıran sosyal bir mekanizma olarak anlatılır. 'Biri beni anlıyor' hissi bedeni de rahatlatır.' şeklinde konuştu.

İyi ilişkinin güven, denge, saygı ve düzen temelleri üzerine kurulduğunu aktaran Gökkaya, arkadaşlık, topluluk hissi ve paylaşma konularına değindi. Seminer, günlük hayata uygun önerilerin katılımcılar ile paylaşılması ve soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.