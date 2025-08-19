Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, ilçeye renk katan Yaz Sinema Günleri etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde nostaljik ‘yazlık sinema’ kültürünün yeniden hayat bulduğu ve Yıldırımların aileleri ile keyifli zaman geçirdiği sinema gösterimleri 3 farklı noktada gerçekleştirildi.

Şirinevler Mahallesi’nde Örümcek Adam 1, Yıldırım Külliyesi’nde Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu, Piremir Mahallesi’nde ise Neşeli Günler filmleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Yıldırımlıların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir yandan şehri imar ederken bir yandan da hemşehrilerimiz için kültür, sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli zaman geçirdikleri, kentimize renk katan bu tarz etkinlikleri değerli buluyoruz. Bundan sonra da insana dokunan, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri çalışmalarımız devam edecek” dedi.