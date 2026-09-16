Dokuz Eylül Üniversitesinin kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmalar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 'İyi Uygulama Örneği' olarak takdir edildi. Üniversiteye, 2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı kapsamında gerçekleştirilen İyi Uygulamalar Panelinde plaket takdim edildi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmalar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı kapsamında gerçekleştirilen İyi Uygulamalar Panelinde yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi alanında geliştirdiği başarılı uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen panelde, değerlendirme sonucunda seçilen 12 iyi uygulama yükseköğretim camiasıyla paylaşıldı. DEÜ'nün kalite güvencesi alanındaki uygulaması da panel kapsamında sunularak katılımcılarla paylaşıldı. Gerçekleştirilen sunumun ardından Üniversiteye 'İyi Uygulama Örneği' plaketi takdim edildi.